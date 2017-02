Am Montag haben die Analysten von Goldman Sachs die Tesla-Aktie auf Talfahrt geschickt. Die Aktie des Elektroauto-Herstellers bewegte sich zuletzt noch in der Nähe des Allzeithochs. Goldman Sachs findet aber der faire Wert für das Papier liegt bei 185 Dollar. Also fast 100 Dollar darunter. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR schaut sich den Verlauf der Tesla-Aktie mal genauer an. Martin Weiß wirft in dieser Sendung außerdem einen Blick auf den Dow Jones und den DAX sowie Goldcorp, Priceline, Raytheon, Deutsche Börse und Deutsche Telekom.