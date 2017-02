Im Vergleich zu Facebook oder Twitter ist Snapchat ein Winzling, das Geschäftsmodell ein Wagnis. Doch Firmengründer Evan Spiegel hat die Dinge schon immer anders gemacht - und damit Erfolge gefeiert.

Evan Spiegel ist nicht der Typ, der sich bei den Demonstrationen gegen Donald Trumps Einreiseverbot am Flughafen ins San Francisco sehen lässt. Anders als Google-Gründer Sergey Brin redet der Snapchat-Gründer auch weniger oft von Weltrettung. Der 26-Jährige macht eben vieles anders, inklusive Mode-Shooting in der italienischen Vogue und Filmstar-Freundin.

Viele im Silicon Valley glaubten, dass der Dandy aus Los Angeles so schnell wieder von der Bildfläche verschwinden würde, wie die Videos und Fotos bei Snapchat nach 24 Stunden. Diese Woche bringt Spiegel seine Firma Snap an die Börse. Mittwoch wird der Ausgabepreis der Aktie festgelegt, am Donnerstag beginnt der Handel.

Spiegel will zwischen 19,5 und 22 Milliarden Dollar einnehmen - ein ehrgeiziges Ziel für eine Firma, die bisher nur Verluste geschrieben hat und angesichts von 158 Millionen Nutzern ein Winzling ist im Vergleich ...

