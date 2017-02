co.don Aktiengesellschaft: co.don AG gewinnt den Gold STEVIE(R) AWARD bei den GERMAN STEVIE AWARDS 2017

DGAP-News: co.don Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges co.don Aktiengesellschaft: co.don AG gewinnt den Gold STEVIE(R) AWARD bei den GERMAN STEVIE AWARDS 2017

28.02.2017 / 09:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

co.don AG gewinnt den Gold STEVIE(R) AWARD bei den GERMAN STEVIE AWARDS 2017

Berlin / Teltow - 28. Februar 2017 - die co.don AG ist Gewinner des Gold Stevie(R) Awards in der Kategorie "Unternehmen des Jahres - Gesundheitsprodukte & Dienstleistungen" bei den German Stevie Awards 2017.

Die German Stevie Awards sind der vielseitigste Wirtschaftspreis in Deutschland und finden seit 2015 bereits zum dritten Mal statt. Sie sind Teil der Stevie Awards Programme, die zu den international begehrtesten Wirtschaftspreisen zählen. Die Stevie Awards zeichnen seit mehr als einem Jahrzehnt die Leistungen in der Arbeitswelt in Programmen wie den International Business Awards und den Stevie Awards for Sales and Customer Service aus. Bei den German Stevie Awards sind alle Unternehmen und Organisationen in Deutschland berechtigt, Bewerbungen einzureichen.

Die Auszeichnungen, liebevoll auch die "Stevies" genannt, abgeleitet vom griechischen Wort "Stephanos" für "der Gekrönte", werden den Gewinnern am 31. März 2017 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg überreicht.

In Kategorien wie beispielsweise "Unternehmens des Jahres", "Manager des Jahres" und "Bestes neues Produkt des Jahres" konnten auch in diesem Jahr deutschlandweit rund 300 Bewerbungen berücksichtigt werden. co.don siegte in der Kategorie "Unternehmen des Jahres - Gesundheitsprodukte & Dienstleistungen".

Dirk Hessel, Vorstandsvorsitzender der co.don AG: "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, die eine Würdigung der Leistung des gesamten co.don Teams ist, bei dem ich mich im Namen des Vorstandes herzlich bedanke. Das strategisch wichtigste Unternehmensziel ist die Erlangung der EU-weiten Zulassung für unser Gelenkknorpelprodukt, die wir im Herbst dieses Jahres erwarten. Daran arbeiten wir mit aller Kraft."

Die Preisträger der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Stevie Awards wurden von rund 50 Führungskräften aus ganz Deutschland bewertet. Die Jurybewertung fand zwischen dem 1. und dem 20. Februar 2017 statt. Aus den Gewinnern wird nun noch der Gewinner des Grand Stevie Awards ermittelt. Dieser wird am 31. März 2017 im Rahmen der Preisverleihung in Hamburg bekannt gegeben.

"Wir freuen uns, dass die German Stevie Awards auch in diesem Jahr wieder tolle und vor allem innovative Preisträger auszeichnen dürfen", sagt Michael Gallagher, Präsident und Gründer der Stevie Awards, "und darauf, die Preisträger am 31.März bei der Preisverleihung in Hamburg zu feiern. Wir beglückwünschen alle Gewinner der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Stevie Awards dieses Jahres."

Weitere Informationen über die German Stevie Awards und die Liste der Stevie Award Preisträger finden Sie unter: www.StevieAwards.com/ Deutschland.

Über die co.don AG: Die co.don AG entwickelt, produziert und vermarktet in Deutschland autologe Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpelschäden an Gelenken nach traumatischen oder degenerativen Defekten. co.don chondrosphere(R) ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden an Gelenken mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. co.don chondrosphere(R) verfügt über eine deutsche Genehmigung der deutschen Bundesoberbehörde PEI gem. §4b AMG und wird derzeit in zwei klinischen Studien der Phase II und III mit dem Ziel der EU-weiten Zulassung erprobt. In über 120 Kliniken und bei über 10.000 Patienten wird co.don chondrosphere(R) bereits seit mehr als 10 Jahren eingesetzt. In Deutschland wird die Behandlung seit 2007 im Knie- und im Hüftgelenk und seit 2008 auch in der Bandscheibe von den Krankenkassen übernommen. Die Aktien der co.don AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Dirk Hessel (CEO), Ralf M. Jakobs (CFO). Weitere Informationen finden Sie unter www.ihre- zellzuechter.de oder www.codon.de

Über die Stevie Awards: Die Stevie Awards werden in sieben Programmen verliehen: Den Asia-Pacific Stevie Awards, den German Stevie Awards, den American Business Awards, den International Business Awards, den Stevie Awards for Women in Business, den Stevie Awards for Great Employers und den Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards Programme erhalten jedes Jahr insgesamt weit über 10.000 Bewerbungen von Organisationen aus mehr als 60 Ländern. Durch die Auszeichnung von Unternehmen und Organisationen aller Größen und Arten sowie den Menschen, die hinter diesen Unternehmen stehen, erkennen die Stevies herausragende Leistungen in der Arbeitswelt weltweit an. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter: www.StevieAwards.com.

Investor Relations und Pressekontakt:

Matthias Meißner, M.A.

Unternehmenskommunikation / IR / PR

Tel. +49 (0)30-240352330

Fax +49 (0)30-240352309

E-Mail: ir@codon.de

28.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: co.don Aktiengesellschaft Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

548137 28.02.2017

ISIN DE000A1K0227

AXC0066 2017-02-28/09:36