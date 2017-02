Zürich (ots) - Am 6. März 2017 starten die Aufbauarbeiten für ein

Gartenereignis das weltweit seinesgleichen sucht. Die 270 Aussteller

und Macher der 22 Schaugärten scheuen keinen Aufwand, um die

Besucherinnen und Besucher zu begeistern. Anlagen, die sonst in

monatelanger Arbeit gebaut werden, entstehen in den Hallen der Messe

Zürich in nur 9 Tagen. Dies erfordert neben einer monatelangen

Planung ebenso logistische wie bautechnische Höchstleistungen. Zu

sehen sind die beeindruckenden Gartenwelten vom 15. bis 19. März

2017.



An der Giardina entstehen demnächst Schaugärten der Superlative.

Diese zeigen unterschiedlichste Interpretationen der neuen

Natürlichkeit, dem grossen Gartentrend der Saison. Der Aufbau der bis

zu 600 m2 grossen Gartenanlagen dauert 9 Tage und erfordert von allen

Beteiligten Höchstleistungen. Über 1000 LKW-Bewegungen und hunderte

von Helfern müssen genauestens koordiniert werden, während mehrere

Tausend Tonnen an Pflanzen, Bäumen und Baumaterialien effizient und

unbeschadet in die Ausstellungshallen transportiert und zu vollends

gestalteten Gärten verbaut werden.



Japanischer Zauber in Zürich



Das aufbautechnisch aufwändigste Projekt in diesem Jahr ist der

Japan-Garten des deutschen Experten für Koiteiche und exklusive

Gärten Reinhold Borsch. Ein riesiges traditionelles Teehaus aus

Lärchenholz und Bambus, fünf 3.5m hohe Bäume, 10 hochsensible und

wertvolle Koi-Fische, sieben Meter lange Formgehölze und 3000

niederwüchsige Pflanzen werden mit 15 Sattelschleppern 630 km

unbeschadet von Kempen nach Zürich transportiert. Rund sechs Monate

Planungs- und Vorbereitungszeit stehen hinter diesem visionären

Projekt, das in den kommenden Tagen Wirklichkeit wird.



Gigantisches Multimediaspektakel



Das Traditionsunternehmen Spross präsentiert auf fast 600m2 die

grösste Installation der Giardina 2017. Zu Ehren des 125-Jahre

Firmenjubiläums wird vor Ort aus 25'000 extra gefertigten

Betonsteinen in Handarbeit eine Traum-Landschaft modelliert.

Transparente Stoffbahnen, Wasserbecken, riesige Seilschaukeln und

eine multimediale Licht- und Klangkulisse tragen dazu bei, dass

dieses gigantische Projekt nicht nur höchsten fachlichen, sondern

auch künstlerischen Ansprüchen genügt. Die Präsentation ist ein

grossartiges Spektakel für alle Sinne und in dieser Grösse und

Komplexität eine Premiere für die Giardina.



Tonnenschwerer Grillfelsen direkt aus den Bündner Bergen



Träger, Mauern und Bodenbeläge des 360 m2 grossen Schaugartens von

Egli Grün (Sirnach) bestehen allesamt aus massivem Calanca-Gneiss.

Herzstück des neuen natürlichen Gartens ist ein einzigartiger Grill-

und Genussfelsen, den die Landschaftsgärtner gemeinsam mit der

Bündner Alfredo Polti SA in mehreren Monaten Arbeit entwickelt haben.

Das Unikat ist ein einzigartiges Stück Handwerkskunst: Die Steinmetze

meisselten speziell für die Giardina eine funktionsfähige Kochstelle

mit Feuermulde, Wasserbecken und Arbeitsfläche. Um den tonnenschweren

Steinbrocken transportierbar zu machen, musste er maximal ausgehöhlt

werden. Nur so ist der Schwertransport an die Giardina logistisch

überhaupt möglich.



Gartenlehrlinge bauen urbane Piazza



Das Projekt "grünstattgrau" des Unternehmerverbands Schweizer

Gärtner JardinSuisse wird dieses Jahr unter der Planung und

Bauleitung von Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur durch

die Lernenden der Regionalsektion JardinSuisse Aargau realisiert. Die

Planung der Bepflanzung mit über 7'700 Pflanzen und 38 Bäumen mit

einer Höhe von 4-6 Metern brauchte viel Eingebungskraft und der

Aufbau vor Ort nun höchste Präzision. Massgefertigte Sitzelemente und

340m Stahl werden von den Aargauer Lehrlingen während weniger Tage zu

einer realistischen urbanen Piazza verbaut.



Giardina - Europas hochwertigste Indoor-Veranstaltung für das

Leben im Garten



Die einzigartige Ausstellung bildet jeweils zum Frühlingsbeginn

einen fulminanten Auftakt in die Saison: Die bedeutendsten Anbieter

der Branche präsentieren auf rund 30'000 m2 neue Produkte, kreative

Lösungen und die kommenden Trends in der Gartengestaltung. Inmitten

spektakulärer Gartenbeispiele und kunstvoller Installationen finden

die Besucher eine Fülle an Inspiration und Anregungen für ihre

persönliche Blumen- und Pflanzenwelt im Garten, auf der Terrasse und

dem Balkon. 15. bis 19. März 2017 / Messe Zürich



