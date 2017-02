Liebe Trader,

das Papier des Telekommunikationsausrüsters Adva Optical Networking hat sich in den vergangenen paar Handelswochen äußerst positiv entwickelt, konnte zudem über einen wichtigen Abwärtstrend seit den Hochs aus November 2015 ausbrechen und einen ersten Meilenstein abarbeiten. Die dynamischen Kurszuwächse zu Beginn dieser Handelswoche implizieren jedoch einen direkten Durchmarsch der Bullen bis zum nächsten Widerstandsbereich bestehend aus den Zwischenhochs aus April 2016. Bestehende Long-Positionen sind auf jeden Fall nun durch eine Stop-Anhebung mindestens auf das Niveau von 8,71 Euro enger abzusichern - aber auch für frische Positionen ist kurzfristig noch reichlich Aufwärtspotential vorhanden.

Long-Chance:

Der erneute Kursschub zu Beginn dieser Handelswoche deckt sich sehr gut mit einer direkten Fortsetzung der Kursgewinne in der Adva-Aktie bis in den Bereich der Aprilhochs aus 2016, welche sich um 10,85 Euro bewegen. Bei einem direkten Long-Engagement sollte das Stop-Niveau allerdings die Marke von rund 8,71 Euro zunächst nicht überschreiten. Zunehmend eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen bei einem Rückfall unter 8,70 Euro, dann kommen Rücksetzer zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 8,15 Euro ins Spiel und würden Teil eines größeren Pullbacks darstellen. Aber erst ein Kursrutsch darunter führt in den zuvor durchbrochenen Abwärtstrendkanal hinunter und dürfte erst nach Abgaben an die Januarzwischentiefs bei 7,48 Euro enden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 9,49 Euro

Kursziel: 10,00 / 10,85 Euro

Stopp: < 8,71 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,78 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Adva Optical Networking SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 9,49 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

