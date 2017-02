ROK Stars gibt bekannt, dass seine 'außergewöhnlichen' Biere der bayrischen ABK-Brauerei zwei weitere Goldmedaillen gewonnen haben

DGAP-News: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Sonstiges ROK Stars gibt bekannt, dass seine 'außergewöhnlichen' Biere der bayrischen ABK-Brauerei zwei weitere Goldmedaillen gewonnen haben

28.02.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ROK Stars gibt bekannt, dass seine "außergewöhnlichen" Biere der bayrischen ABK-Brauerei zwei weitere Goldmedaillen gewonnen haben

ROK STARS PLC, das Unternehmen für Verbraucherprodukte und Umwelttechnologie, hat bekanntgegeben, dass seine Biere der bayrischen ABK- Brauerei vom Beverage Testing Institute in den USA mit zwei Goldmedaillen prämiert wurden.

Bei der Bewertung wurden die ABK-Biere Hell und Edel als "außergewöhnlich" bezeichnet. Diese letzten Auszeichnungen schließen sich nahtlos an die Goldmedaillen an, mit denen ABK von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft ausgezeichnet wurde, sowie an die renommierten European Beer Star Gold Awards, die ABK kürzlich verliehen wurden.

http://www.tastings.com/Beer-Review/ABK-Hell-Germany-10-02-2016.a spx

http://www.tastings.com/Beer-Review/ABK-Edel-Germany-10-02-2016.a spx

Bei ,Tastings' handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft zur Produktbewertung, die Einkaufsführer für Getränke und Verbraucherinformationen zur Verfügung stellt und ein zertifiziertes Mitglied der American Society of Testing and Materials ist.

Im Mai 2013 übernahm ROK Stars die Aktienmehrheit der 700 Jahre alten Aktienbrauerei Kaufbeuren (Bayern) und hat seitdem für den internationalen Export unter dem Namen ,ABK Beer - Since 1308' das Design für einen Teil des Bier-Portfolios verändert und eine neue Verpackung entwickelt.

Jonathan Kendrick, der Vorsitzende von ROK Stars, gab dazu den folgenden Kommentar ab: "Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Biere weiterhin für ihre hervorragende Qualität und ihren Geschmack ausgezeichnet werden. Der Erhalt derartiger Auszeichnungen ist entscheidend für die erfolgreiche globale Vermarktung unserer ABK-Marke und unserer Biere, die jetzt erstmals seit der Gründung der Brauerei im Jahr 1308 in größeren Mengen außerhalb von Deutschland exportiert werden."

ROK Drinks, dessen wachsende Produktpalette neben ABK-Bier auch Bogart's Gin, Bogart's Vodka, Bandero Tequila und Graffiti Wine umfasst, wurde gemeinsam von John Paul DeJoria, bekannt als ,Amerikas beliebtester Unternehmer', und dem britischen Geschäftsmann Jonathan Kendrick mit dem Ziel gegründet, ,heute die Megamarken von morgen aufzubauen'.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rokstars.com und www.rokdrinks.com und www.abkbeer.com

28.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

547927 28.02.2017

ISIN GB00B3QXB771

AXC0070 2017-02-28/10:00