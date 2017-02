FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Rhön-Klinikum sind am Dienstag wieder um 1,3 Prozent auf 23,68 Euro zurückgefallen. Am Freitag waren die Papiere des Klinikbetreibers nach enttäuschenden Eckdaten für 2016 mit 22,66 Euro zeitweise auf das tiefste Niveau seit August 2015 abgesackt. Am Vortag ging es dann etwas bergauf.

Der Erholung versetzte Analyst Chris Cooper von der Investmentbank Jefferies nun einen leichten Dämpfer. Er senkte sein Votum gleich um zwei Stufen auf "Underperform" und signalisiert mit einem Kursziel von 17,60 Euro aktuell gut 25 Prozent Rückschlagrisiko. Der regulatorische Gegenwind werde immer rauer und stelle inzwischen die Unternehmensstrategie in Frage, erklärte Cooper. So bestraften die aktuellen Fallpauschalen mit der Kardiologie und Orthopädie gerade zwei Bereiche, von denen Rhön stark abhänge.

Insgesamt werde die Rhön-Aktie aber durch anhaltende Käufe des Großaktionärs B. Braun gestützt, erinnerte ein Börsianer./ag/das

ISIN DE0007042301

AXC0074 2017-02-28/10:15