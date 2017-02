Liebe Leser,

bei Wirecard geht es derzeit hoch her. Die Gerüchteküche brodelt! Was ist dran an dem Artikel im "manager magazin", wo von einem "250-Millionen-Euro-Rätsel" in der Bilanz von Wirecard die Rede war? Auf jeden Fall hat es einige Anleger wohl irritiert, denn nach dem Beitrag im Magazin sank der Kurs der Aktie erstmal ab.

Das Wirecard-Management sah es als sinnvoll an, offiziell auf den Beitrag zu reagieren. Dazu wurde am 23. Februar eine Stellungnahme veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...