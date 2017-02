Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 37,00 auf 42,50 Euro angehoben. Angesichts einer allmählichen Erholung in Frankreich, einem robusten Automobilmarkt und einer guten Entwicklung in den Schwellenländern seien die Risiken für den Baustoff- und Industriekonzern gesunken, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer Studie vom Dienstag. Die Titel hätten zuletzt aber auch schon von guten Nachrichten profitiert und reflektierten so bereits die Erwartung einer Gewinn- und Margenerholung./tih/tav

ISIN: FR0000125007