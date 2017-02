Bad Marienberg - Das Finanzjahr 2016 war für Anleger und Vermögensverwalter gleichermaßen ein turbulentes Jahr, so die Bellevue Group AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die gleich zu Jahresbeginn infolge der Ölpreiskorrektur und der sich abschwächenden Wachstumsdynamik in China eingetrübten Aussichten hellten sich im Laufe des Jahres nur teilweise auf. Die Zuversicht der Investoren wurde durch den überraschenden Ausgang der Brexit-Abstimmung und der Präsidentenwahl in den USA nicht gestärkt, wenngleich die Finanzmärkte nach einer kurzen Anpassung gelassen reagierten.

Den vollständigen Artikel lesen ...