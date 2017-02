Was für ein Blutbad bei den Minenaktien: Nachdem die Goldminen gestern zu Beginn des Handels in Nordamerika noch im Plus notierten, ging es anschließend rapide bergab. Viele Junior-Produzenten notierten am Ende im zweistelligen Prozentbereich im Minus. Der Goldpreis hingegen verlor nur rund fünf Dollar. Bleibt der Crash eines der ungelösten Mysterien der Börse?

