BARCELONA (IT-Times) - Der Name "Mobile World Congress" lässt Smartphones und Tablets erwarten. Doch auch Elektroautos dürfen heute offenbar nirgendwo mehr fehlen. So präsentierte Seat in Barcelona sein erstes elektrisch betriebenes Modell. Der Kleinwagen Mii gehört schon länger zum Sortiment der Volkswagen-Tochter...

Den vollständigen Artikel lesen ...