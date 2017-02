Hamburg (ots) - Der HSV erweitert sein App-Portfolio. Ab sofort ist neben der iOS- und der Android-Version auch eine eigene Microsoft Windows 10-Version der HSV-App erhältlich. Die Microsoft-App ist dabei nicht nur für Smartphones, sondern auch für sämtliche Windows 10 PCs und die Microsoft Xbox konzipiert.



Die Applikation und der damit verbundene Service wurde in Zusammenarbeit mit HSV-Vermarkter Lagardère Sports Germany GmbH und der Digitalagentur Nuuk GmbH entwickelt. Der HSV erweitert damit seine Reichweite auf weitere wichtige Geräte und unterstreicht die Ausrichtung, den Fans auf den digitalen Kanälen ein bestmögliches Angebot zu bieten.



Mit der Windows-App werden die Nutzer umfangreich und brandaktuell über den HSV informiert. Alle Meldungen, Videos und die Social-Media-Inhalte des HSV (Facebook, Twitter) sowie der Spieler sind auf einen Blick einsehbar. Der Live-Spieltag-Modus versorgt alle Anhänger am Spieltag mit individuellen Informationen und umfangreichen Statistiken. Dazu lassen sich alle Pflichtspiele der Rothosen im Live-Ticker und im HSVnetradio verfolgen. Das Stadionheft ist als digitale Version schon einen Tag vor jeder Heimpartie in der App erhältlich.



OTS: HSV Fußball AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16439.rss2



Pressekontakt: HSV Fußball AG Kommunikation und Medien E-Mail: presse@hsv.de



Akkreditierungen:



HSV Fußball AG E-Mail: akkreditierung@hsv.de