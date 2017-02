Lieber Leser,

der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte Brent fluktuiert weiterhin in einer engen Range zwischen 54-57,50 US-Dollar. Die enorm niedrige Volatilität deutet darauf hin, dass der Ausbruch aus dieser Range dynamisch werden kann. Dabei ist es in der Regel unerheblich, in welche Richtung er ausbricht. In der Regel wohl gemerkt. In Anbetracht der äußerst hohen Nettolong-Position der Spekulanten an den Terminmärkten könnte es jedoch ein böses Erwachen geben, sofern der Ölpreis ...

