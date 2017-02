Beta Systems Software AG: Beta Systems Software AG plant Wechsel in neues KMU-Börsensegment 'Scale'

DGAP-News: Beta Systems Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges Beta Systems Software AG: Beta Systems Software AG plant Wechsel in neues KMU-Börsensegment 'Scale'

28.02.2017 / 13:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

UNTERNEHMENSMITTEILUNG

Beta Systems Software AG: Beta Systems Software AG plant Wechsel in neues KMU-Börsensegment "Scale"

Berlin, 28. Februar 2017- Die Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) beabsichtigt, in das neue Börsensegment "Scale" für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) der Deutsche Börse AG zu wechseln. Ein entsprechender Antrag auf Einbeziehung in das KMU-Segment ist bei der Deutsche Börse AG gestellt.

Die Deutsche Börse AG schafft zum 28. Februar 2017 das Börsensegment "Entry Standard", in welchem die Beta Systems Software AG bisher notiert ist, ab. Das neue Segment "Scale", das zum 1. März 2017 startet, bietet Ersatz für den Entry Standard. Das neue Segment, welches in Teilbereichen sowohl bei den Einbeziehungs- als auch Folgepflichten stärker reguliert sein wird als der Entry Standard, soll den Zugang zu Investoren für kleine und mittlere Unternehmen verbessern und stellt Transparenz- und qualitative Kriterien in den Vordergrund. Gesellschaften, die in das neue Börsensegment aufgenommen werden wollen, müssen Mindestgrößen bei Unternehmenskennzahlen erfüllen, mit einem Betreuer der Deutsche Börse AG zusammenarbeiten und sich zu Transparenz verpflichten, etwa indem sie regelmäßige Aktienanalysen vorlegen.

Ende der Unternehmensmitteilung

Beta Systems Software AG Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ging 1997 an die Börse und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 18 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden mit über 3.200 Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa.

Besuchen Sie Beta Systems auch auf: www.twitter.com/BetaSystems, www.facebook.com/BetaSystems und www.xing.com/companies/ betasystemssoftwareag.

Unternehmenskontakt: Beta Systems Software AG Investor Relations Tel.: +49 (0)30 726 118-0 Fax: +49 (0)30 726 118-800 E-Mail: ir@betasystems.com

28.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Beta Systems Software AG Alt Moabit 90d 10559 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 726118 0 Fax: +49 (0)30 726118 00 E-Mail: info@betasystems.com Internet: www.betasystems.com ISIN: DE000A2BPP88 WKN: A2BPP8

Indizes: Entry Standard der Deutschen Börse, Marktsegment: Freiverkehr Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

548339 28.02.2017

ISIN DE000A2BPP88

AXC0148 2017-02-28/13:50