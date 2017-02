28.02.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Fabasoft (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 28. Februar 2017 die Konzern-Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016/2017 (01.04.2016-31.12.2016): - Umsatzerlöse: EUR 21,0 Mio. (EUR 21,4 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2015/2016) - EBITDA: EUR 3,2 Mio. (EUR 2,7 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2015/2016) - EBIT: EUR 2,0 Mio. (EUR 1,4 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres...

Den vollständigen Artikel lesen ...