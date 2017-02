Die letzte Woche veröffentlichten Quartalsergebnisse des Elektrofahrzeuge-Herstellers Tesla waren zwar nicht schlecht. Aber die Erwartungen waren zu hoch gewesen. Die Aktie war im Vorfeld förmlich durch die Decke gegangen. Von Anfang Dezember bis Mitte Februar ging es in der Spitze um 60 Prozent nach oben, an das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2015 heran. Da hätte wirklich eine sehr positive Überraschung in der Quartalsbilanz bzw. bei den Perspektiven für das laufende Quartal kommen müssen, um Gewinnmitnahmen zu verhindern. Aber …

… die fielen ziemlich heftig aus. Die Dezember-Aufwärtstrendlinie wurde gleich mit einer gewaltigen Kurslücke nach unten durchbrochen - und danach ging es einfach weiter abwärts. Wenn die Anleger erst einmal dabei sind, auszusteigen, kann das bei ...

