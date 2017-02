Frankfurt - NIXDORF Kapital und Universal-Investment starten gemeinsam mit der Frankfurt School Financial Services den aktienbetonten Mischfonds NIXDORF Quant 1 (ISIN DE000A2AMPH2/ WKN A2AMPH, R; ISIN DE000A2AMQY5/ WKN A2AMQY, E), so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...