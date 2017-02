Die Kontraktpreise für Ethanol T2 in Rotterdam ziehen weiter an. Die letzte Prognoserhöhung im Januar basierte auf den Ethanolpreisen von Ende Dezember. Seitdem sind die Preise nochmal um mehr als 20 % angezogen. Die Aktie wird ihren, zugegebnermaßen steilen Trend, weiter fortsetzen und die 15 €-Marke nehmen. Verbio ist Bestandteil unseres Musterportfolios und konnte seit Aufnahme im Dezember um 85 % zulegen.



Bei unserer Neuaufnahme Cropenergies kamen wir bei 7,52 € zum Zuge. Erstes Ziel 10 €. In der ersten Märzhälfte planen wir eine weitere Depotaufnahme!



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)

Volker Schulz (schulz@bernecker.info)

Der Aktionärsbrief