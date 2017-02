Liebe Trader,

das Wertpapier eines der größten Dienstleistungsunternehmen rund um die Erdölförderung Halliburton markierte seinen letzten Höhepunkt Mitte 2014 bei 74,33 US-Dollar und kippte anschließend in eine längere Abwärtsbewegung ab. Bis Mitte Januar 2016 gaben die Kursnotierungen schließlich auf ein Verlaufstief und die Horizontalunterstützung um 27,64 US-Dollar wieder nach. Von dort aus ging es nur wenig später wieder steil aufwärts, bis auf ein Verlaufshoch von 58,78 Euro vor einigen Handelswochen. Seitdem konsolidiert die Aktie ihren vorherigen Kursanstieg aus, markierte aber im Freitagshandel ein eindeutiges Doji am unteren Ende der Konsolidierungsbewegung, was im gestrigen Handel bereits zu einem leichten Kursaufschlag geführt hat. Möglicherweise Erfolg jetzt eine Trendwende und wieder steigende Kursnotierungen.

Long-Chance:

Ein spekulativer Long-Ansatz sieht einen direkten Einstieg auf aktuellem Kursniveau vor, wodurch Anleger auf einen Kursanstieg der Halliburton-Aktie bis in den Bereich der Jahreshochs bei 58,78 US-Dollar setzen können. Abgesichert sollte das Investment allerdings noch um 51,45 US-Dollar, für den Fall das die Aktie unerwartet unter die Vorwochentiefs zurücksetzt. In diesem Fall müssten rasche Gewinnmitnahmen bis in den Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 200 bei aktuell 48,69 US-Dollar einkalkuliert werden. Ob im weiteren Verlauf jedoch ein baldiger Kursanstieg zurück an die Jahreshochs gelingen wird, ist bei dem Alternativszenario höchst fragwürdig.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 53,20 US-Dollar

Kursziel: 58,78 / 60,00 US-Dollar

Stopp: < 51,45 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 17,5 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Halliburton Comp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 53,20 US-Dollar; 14:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.