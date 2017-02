Hamburg (ots) - Mehrheit der Deutschen legt Wert auf zueinander passende Dinge in der Einrichtung



Die eigenen vier Wände so zu gestalten, dass die Wohnung zum Wohlfühl- und Rückzugsort wird, an dem aber auch Freunde und Familie herzlich willkommen sind, ist gar nicht so einfach. Was ist den Deutschen in Einrichtungsfragen wichtig? Eine repräsentative Umfrage von YouGov* im Auftrag der Zeitschrift LAURA wohnen kreativ hat ergeben, dass den Deutschen vor allem ein einheitlicher Stil wichtig ist.



Und für welchen Einrichtungsstil schlägt das Herz der Deutschen am meisten? Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Entsprechend vielfältig sind die Vorlieben bei der Auswahl von Möbeln, Materialien und Farben für die eigenen vier Wände. Eine Mehrheit spricht sich jedoch für den modernen Landhausstil mit hellem Holz und Naturtönen sowie -materialien aus.



Welcher Wohntyp sind Sie? Diese Frage stellt die aktuelle LAURA wohnen kreativ (EVT 01.03.) ihren Leserinnen und hilft mit einem großen Test, Antworten zu finden. Und nicht nur das: Je nach Ergebnis bekommen die "Naturfreunde", "Eleganten", "Kreativen" oder "Landhaus-Typen" Anregungen und Tipps zur Umsetzung ihres Wohnstils.



*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2033 Personen zwischen dem 17.02.2017 und 20.02.2017 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.



Die Ergebnisse im Überblick



Welche der folgenden Beschreibungen zu Einrichtungsstilen trifft am besten auf Sie zu?



Mir ist wichtig, dass Dinge zueinander passen. Bitte keine Stilbrüche. 17 % Ich mag helles Holz und Naturtöne/-materialien, also den modernen Landhausstil 16 % Bei mir sind viele Stile und Farben bunt durcheinander gewürfelt - Hauptsache ich fühle mich wohl 13 % Bei mir sieht jeder Raum anders aus, hat in sich aber eine klare Linie 12 % Ich mag es puristisch, klare Linien, viel weiß 8 % Mir ist die Einrichtung in einer bestimmten Stilrichtung nicht wichtig, ich richte mich da gerne nach meinem Partner/meiner Partnerin 8 % Ich bin da sehr pragmatisch: Ein Sofa muss bequem sein, ob es rot oder blau ist, ist mir egal 8 % Flohmarkt-/Antikstyle und Erbstücke: Meine Möbel erzählen eine Geschichte 4 % Ich mag es romantisch: Vom Himmelbett über Pastelltöne bis zur Blumendeko 3 % Keine dieser Beschreibungen/Sonstiges 6 % Weiß nicht/keine Angabe 4 %



