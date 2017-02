Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Vonovia von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der deutsche Wohnimmobiliensektor sei nach wie vor in robuster Verfassung, schrieb Analyst Marc Mozzi in einer Branchenstudie vom Dienstag. In Erwartung steigender Hypothekenzinsen bis zum Jahresende 2017 habe er jedoch die Kursziele für die betreffenden Sektorwerte um durchschnittlich 6 Prozent reduziert. Vonovia und Deutsche Wohnen seien aber immer noch die besten Unternehmen in diesem Segment./edh/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0074 2017-02-28/15:41

ISIN: DE000A1ML7J1