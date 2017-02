Liebe Leser,

die K+S Aktie hat in den letzten Wochen den Aktionären keine Freude bereitet. Die 1-Monats-Performance steht bei knapp 10% Minus. Auf Jahressicht heißt es zwar nach wie vor rund 20% Plus. Doch gilt es zu beachten, dass dafür in erster Linie die gute Performance der Aktie im letzten Quartal 2016 verantwortlich war. Wer einen längeren Zeitraum im Blick hat, sieht die langfristig doch eher enttäuschende Performance der Aktie: Auf Sicht von 5 Jahren heißt es etwa 44% Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...