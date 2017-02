Nachdem unser Depotwert Verbio (Aufnahme im Dezember 2016) nun schon knapp 86 % im Plus liegt und hier die nächste Prognoseerhöhung ansteht, glückte am Freitag auch die Aufnahme von Cropenergies per Kauflimit 7,52 € mustergültig.Die Ethanolpreise an der CME ziehen weiter an. Wichtig ist, dass auch die späteren Kontrakte bis September nun über 500 € notieren. Smit ist klar, dass die Prognose nochmals rauf muss, exakt so wie bei Verbio.



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)

Volker Schulz (schulz@bernecker.info)

Der Aktionärsbrief