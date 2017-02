FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Donald Trump gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,0623 US-Dollar gehandelt. In der Nacht war er noch kurzzeitig bis auf 1,0570 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs auf 1,0597 (Montag: 1,0587) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9437 (0,9446) Euro.

Im Blick der Märkte steht die in der Nacht zum Mittwoch anstehende Rede von Trump vor dem Kongress. Die Finanzmärkte erhoffen sich vor allem Einzelheiten zu der versprochenen Steuerreform. "Das ist das Thema, auf welches der Markt wartet", kommentierte Commerzbank-Devisenexperte Lutz Karpowitz. Den Mark interessiere derzeit kaum etwas anderes. Große Hoffnung macht sich Karpowitz allerdings nicht: "Irgendwie habe ich nur das Gefühl, dass wir auch am Mittwochmorgen nicht wirklich schlauer sein werden. Außer, dass wir natürlich erfahren werden, dass die Steuerreform 'großartig' wird."

Vor der Trump Rede spielten andere Ereignisse kaum eine Rolle am Devisenmarkt. So wurden einige besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA ignoriert. Die am Vormittag veröffentlichten Inflationszahlen aus Frankreich und Italien gaben dem Devisenmarkt keine klare Richtung vor. So fiel die Inflationsrate in Frankreich im Februar überraschend auf 1,4 Prozent zurück, während sie in Italien überraschend deutlich auf 1,6 Prozent zulegte. Mit Spannung erwartet werden jetzt die am Donnerstag anstehenden Zahlen für die gesamte Eurozone.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85305 (0,85280) britische Pfund, 118,83 (118,87) japanische Yen und 1,0648 (1,0664) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1255,60 (1257,20) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 38 208,00 (38 197,00) Euro./jsl/tos/mis

ISIN EU0009652759

AXC0218 2017-02-28/16:53