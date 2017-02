Innogy geht eine strategische Partnerschaft mit dem israelischen Crowdfunding-Unternehmen Our Crowd ein. Der größte deutsche Energiekonzern will verstärkt Beteiligungen an Start-Up-Unternehmen in Israel ausloten.

Der größte deutsche Energiekonzern Innogy will auf der Suche nach neuen Geschäften verstärkt Beteiligungen an Start-up-Unternehmen in Israel ausloten. Innogy gehe hierzu eine strategische Partnerschaft mit dem israelischen Crowdfunding-Unternehmen Our Crowd ein, sagte Innogy-Chef Peter Terium am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Our Crowd öffne hierzu seine Liste mit Start-up-Firmen. "Wir haben die Möglichkeit, uns daran zu beteiligen. Das werden wir tun, wenn diese für uns von strategischem Interesse sind." Zu den geplanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...