Ob KTG Agrar, German Pellets oder der Modekonzern Steilmann - seit Start des Börsensegments für Mittelstandsanleihen haben immer neue Pleiten das Segment erschüttert. So schützen sich Anleger vor Reinfällen.

Die Werbung überzeugte. "Vom Feld auf den Teller - In drei Jahren von der Vision zur Realität", warb Siegried Hofreiter um Anlegergeld für seinen KTG-Agrar-Konzern. Auch bei German Pellets hatten Sparer das Gefühl, das richtige zu tun: "Ein nachhaltiges Investment", stand groß auf den Werbebroschüren von German Pellets. Die Stories klangen gut, die Zinsen auch: 7,25 Prozent oder gar acht Prozent boten die Emittenten. Über Anleihen sammelten die beiden Unternehmen zusammen rund eine halbe Milliarde Euro ein. Doch dann ging etwas schief. German Pellets, KTG Agrar und viele andere Anbieter von Mittelstandsanleihen sind heute pleite. Das Geld ihrer Anleger ist in großen Teilen verbrannt.

Die Anleihen gehörten zu einem Börsensegment, das erst 2010 in Leben gerufen wurde: "Bondm" hieß es beispielsweise in Stuttgart, "Entry Standard" in Frankfurt. Es war ein Segment für kleinere und mittlere Unternehmen. Insgesamt 6,2 Milliarden Euro haben kleinere, in Finanznöte geratene Unternehmen seit 2010 über die Börsen eingesammelt. Es wurde eine Katastrophe. Bislang sind bereits rund 30 Prozent des Anleihevolumens ausgefallen. Zwei Milliarden Euro sind damit weitgehend vernichtet. Weitere Pleiten könnten folgen. Bei den 2017 fälligen Anleihen sind zwar viele jetzt schon ausgefallen. Bei den Papieren, die bis 2018 laufen, aber noch nicht. Dort bröckeln die Kurse vieler Bonds schon bedenklich.

Vor allem Privatanleger wähnten sich mit den Investments in Papiere wie German Pellets, Steilmann oder Scholz auf der sicheren Seite. Schließlich befanden sie sich im geregelten Kapitalmarkt, die Bonds wurden an der Börse gehandelt und mit viel Werbung ihrer Emittenten unter das Volk gebracht. Das Fatale: Ratingagenturen gaben viel zu gute Noten, die Risiken waren nur schwer zu erkennen. Doch es gibt auch bei Geldanlagen wie den Minibonds Wege, ein paar Faustregeln, um sich vor Fehlinvestments zu schützen.

1) Den Zins mit seinem Umfeld vergleichen.

Der Schrotthändler Scholz etwa begab

