An einigen Märkten schaltet die Börsenampel bereits auf gelb. Also lieber eine Korrektur abwarten? Und dann danach Turnaround-Aktien finden? Egbert Prior glaubt (wieder) an HanseYachts. Warum? Neuer Investor, Restrukturierung, erweiterte Produktpalette - dass spräche für die Aktie sagt Egbert Prior. Doch wenn der Markt korrigiere, würde es auch diese Aktie (wieder) treffen. Denn vom Einstieg beim IPO mit 33 Euro sind jetzt weniger als 6 Euro übrig. Ist die Krise (dennoch) überstanden? Wann macht das Unternehmen wieder Gewinne? Wie spekulativ ist diese Story?