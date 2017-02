Tagesgewinner war am Dienstag Amag mit 6,05% auf 42,42 (222% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,30%) vor Frauenthal mit 3,55% auf 17,50 (39% Vol.; 1W 5,36%) und Palfinger mit 2,49% auf 34,20 (104% Vol.; 1W -1,18%). Die Tagesverlierer: Sanochemia mit -4,79% auf 1,59 (157% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,79%), Linz Textil Holding mit -4,65% auf 410,00 (73% Vol.; 1W -4,65%), Warimpex mit -4,26% auf 1,03 (683% Vol.; 1W 25,33%)Die höchsten Tagesumsätze hatten AMS (71,68 Mio.), Agrana (2,54) und Porr (2,23). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Warimpex (683%), KTM Industries (236%) und Amag (222%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AMS mit 38,71%, die beste ytd ist AMS mit 60,55%. Am...

