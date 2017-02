Tagesausblick für 01.03.: Anleger warten auf Trump. Nordex mit Rebound!

Richard Pfadenhauer,

War das die Ruhe vor dem Sturm. Die deutschen Aktienbarometer rührten sich im Vorfeld der Rede von US-Präsident Donald Trump kaum von der Stelle. Das gleiche gilt für Wechselkurse wie den Euro/US-Dollar-Kurs, den Ölpreis und die Anleihenmärkte. Auffällige Bewegungen gab es in erster Linie in der zweiten Reihe. So zeigte die Aktie von Nordex nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Handelstage wieder kräftige Zugewinne. Ferner stand der Biotechkonzern MediGene bei den Anlegern heute wieder Hoch im Kurs. Schwächen zeigten derweil die Aktien von Covestro und Hugo Boss. Bayer verkauft rund 10 Prozent der Covestro-Anteile und drückt damit auf den Kurs. Bei Hugo Boss dürften zahlreiche Anleger die jüngste Rally zu Gewinnmitnahmen genutzt haben.

Heute Abend spricht Donald Trump vor dem Kongress. Mögliche Details zur Wirtschafts- und Steuerpolitik könnten die Kurse morgen maßgeblich bewegen.

Wichtige Termine

China - Caixin Einkaufsmanagerindex

Deutschland - Verbraucherpreisindex

Charttechnische Signale:



Commerzbank - Stabilisierungsbemühungen im Bereich von EUR 7

Infineon - sackt unter 50-Tage-EMA-Durchschnittslinie. Nächste Unterstützung bei EUR 16

MediGene - bullish engulfing. Dreht der MACD?

Metro - Aktie fängt sich auf Höhe der 50%-Retracementlinie

Südzucker - taucht unter die Kreuzunterstützung bei EUR 24. Es droht eine Korrektur bis EUR 22

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.870/11.900/12.000/12.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.700/11.750/11.800 Punkte.

Der DAX® pendelte heute in einer engen Range um den Vortagesschlussstand. Aktuell kämpft der Index darum, die 61,8%-Retracementlinie (11.840 Punkte) zurück zu erobern. Viele Bullen werden möglicherweise warten bis die Hürde bei 11.870 Punkten genommen ist. Dann besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.000 Punkte. Unterstützung findet der Index bei rund 11.800 Punkten. Bricht der Index unter dieses Level muss mit einer Konsolidierung bis 11.700/11.730 Punkte gerechnet werden.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 09.02.2017 - 28.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2012 - 28.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barrier in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU6FJQ 22,49 9.600 5,28 31.03.2017 DAX® Index HU72PR 10,47 10.800 11,36 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.02.2017; 19:41 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barriere in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU8BJM 24,78 14.300 4,77 31.03.2017 DAX® Index HU72QK 13,78 13.200 8,56 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.02.2017; 19:43 Uhr

