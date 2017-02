FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Scout24 werden in den Stoxx Europe 600 Index aufgenommen. Wie die Stoxx Ltd weiter mitteilte, werden neben dem deutschen Betreiber von Online-Marktplätzen zudem die Aktien von TP Icap, Electrocomponents, Ladbrokes Coral, TGS-Nopec Geophysical, SSP Group, Finecobank und Metro Bank aufgenommen. Dagegen müssen Berendsen, Wereldhave, Ultra Electronics, Firstgroup, Immofinanz, Technicolor, Essentra und Topdanmark ihren Platz in dem Index räumen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. März 2017 in Kraft.

Folgende Index-Änderungen werden jeweils zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + Stoxx 600 - NEUAUFNAHME - TP Icap (Großbritannien) - Electrocomponents (Großbritannien) - Scout24 (Deutschland) - Ladbrokes Coral (Großbritannien) - TGS-Nopec Geophysical (Norwegen) - SSP Group (Großbritannien) - Finecobank (Italien) - Metro Bank (Großbritannien) - HERAUSNAHME - Berendsen (Großbritannien) - Wereldhave (Niederlande) - Ultra Electronics (Großbritannien) - Firstgroup (Großbritannien) - Immofinanz (Österreich) - Technicolor (Frankreich) - Essentra (Großbritannien) - Topdanmark (Dänemark) ===

February 28, 2017 16:23 ET (21:23 GMT)

