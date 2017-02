FRANKFURT (Dow Jones)--Die Covestro-Aktie stand am Dienstag im nachbörslichen Handel deutlich unter Druck. Bayer nutzt die günstige Kursentwicklung, um sich von weiteren Anteilen an der Kunststofftochter zu trennen. Am Dienstag nach Börsenschluss wurde ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren gestartet. Preisfestsetzung und Zuteilung seien für den 1. März vorgesehen, hieß es weiter. Im Handel wurde am Abend eine Preisspanne von 66,50 zu 66,80 Euro genannt. Die Covestro-Aktie wurde bei Lang & Schwarz mit einem Abschlag von 5,7 Prozent bei 67,00 Euro getaxt. Bayer zeigten sich unverändert.

Die Papiere von Scout24 legten dagegen deutlicher zu. Die Titel des Betreibers von Online-Marktplätzen werden ab dem 20. März im Stoxx Europe 600 Index gelistet. Für die Aktie ging es um 2 Prozent nach oben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.825 11.834 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 28, 2017 16:47 ET (21:47 GMT)

