Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - ITL Limited (ASX:ITD (http://www.asx.com.au/asx/share-price-research/company/ITD)), weltweit tätiges, innovatives Unternehmen, Anbieter und strategischer Partner des Bereiches Medizintechnik mit innovativen Produkten und Lösungen für den Gesundheitsbereich, das individuelle Gesundheitsversorgung fördert, gibt offiziell seine neue Benennung als ITL Health Group (ITL) bekannt.



Die Umbenennung geschieht im Zuge des weltweiten, einheitlichen Plans der neuen Markenidentität und wird durch die Einführung einer integrierten Unternehmenswebsite unter ITLHealthGroup.com (http://www.itlhealthgroup.com/) unterstützt. Die neue Marke und Website von ITL schließen die vier Bereiche des Unternehmens ein, die sich der Gesundheitsversorgung von Mensch und Tier widmen: ITL BioMedical, ITL Healthcare, ITL Clinical und MyHealthTest.



Die neue Marke und Website unterstützen den Anspruch des Unternehmens: Innovating to Make Life EasierTM. durch Integration der separaten Bereiche in die weltweite Marke von ITL. Diese Änderung wird das Ziel des Unternehmens klären und zugänglicher machen, das darin besteht, den weltweiten Märkten der Gesundheitsversorgung innovative Produkte und Lösungen anzubieten.



Bill Mobbs, Executive Chairman von ITL, kommentierte dies mit den Worten: "Wir haben schnelles Wachstum und die stete Weiterentwicklung unserer Firma erlebt und unternehmen in diesem Rahmen eine strategische Neubestimmung der Marke. Wir sind erfreut, die ITL Health Group vorzustellen."



Diese strategische Initiative zielt darauf ab, allen Anteilseignern, Kunden und strategischen Partnern einen umfassenden Überblick über das Unternehmen zu geben. Die Website wird das zentrale Portal für Informationen sein. Dazu gehören ein Katalog der Produkte des gesamten Unternehmens, Daten für Investoren und Anteilseigner, ein Unternehmensverzeichnis und Satzungen und Richtlinien.



Bill Mobbs setzte fort: "Das Ziel der neuen Marke ist, unsere Vision umzusetzen, weltweit führend im Angebot von Produkten und Lösungen für die Gesundheitsmärkte und in der Förderung der individuellen Gesundheitsversorgung zu sein."



Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website: ITLHealthGroup.com (https://www.itlhealthgroup.com/).



Über die ITL Health Group



ITL (ASX:ITD (http://www.asx.com.au/asx/share-price-research/company/ITD)) ist ein weltweit tätiges, innovatives Unternehmen des Bereiches Medizintechnik mit vier Bereichen: ITL BioMedical (http://www.itlbiomedical.com/), ITL Healthcare (http://www.itlhealthcare.com/), ITL Clinical (http://www.itlclinical.com/) und MyHealthTest (http://www.myhealthtest.com/). Das Portfolio geistigen Eigentums des Unternehmens umfasst 48 Patente und man setzt in 55 Ländern Produkte ab. ITL entwickelt und produziert modernste medizinische Geräte für die Bereiche Klinik, Blutbanken und Labors. ITL ist ein wachsender Anbieter spezialisierter Zusatzprodukte für den Markt der Tests von Blutkulturen.



Anfragen und Bitten um Informationen bitte per E-Mail an info@itlhealthgroup.com



Pressekontakt: Joliene Ford, (215) 230-9024, jolienef@sagefrog.com Logo - http://mma.prnewswire.com/media/472447/ITL_Health_Group_Logo.jpg