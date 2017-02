US-Präsident Donald Trump lieferte in seiner mit Spannung erwarteten ersten Rede vor dem US-Kongress keinen Aufschluss darüber, wie er seine politischen Pläne umsetzen will. Investoren hatten mehr erwartet.

Zynisch könnte man sagen: In Washington nichts Neues. Viele Amerikaner, aber auch Investoren weltweit, hatten die erste Rede des neuen US-Präsidenten vor beiden Häusern des US-Parlaments mit Spannung erwartet.

Wie soll die amerikanische Steuerreform aussehen? Wie kann Donald Trump Obamacare, das System der Krankenversicherung, reformieren? Welche Investitionen in Infrastruktur plant er? Wie könnten die Grundlinien einer Reform der Einwanderungs-Bestimmungen aussehen? Wie stark möchte Trump die USA vor der Konkurrenz ausländischer Firmen schützen?

Alle diese Fragen blieben unbeantwortet. Stattdessen wiederholte Trump alles, was er schon mehrfach im Wahlkampf und nach seiner Wahl gesagt hatte. Er versprach, das Land vor Kriminalität und Terroristen zu schützen. Er will eine Billion Dollar an privaten und öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur stecken. Steuern sollen gesenkt, Obamacare durch etwas Besseres ersetzt werden, bei dem angeblich niemand schlechter als zuvor stehen, dafür aber einen ...

