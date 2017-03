The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA IO0 XFRA NL0010022307 ICHOR COAL N.V. EO-,10 EQ00 EQU EUR Y

CA XAE2 XFRA NL0011332705 CATALIS SE EO 1 EQ00 EQU EUR Y

CA SBNC XFRA US80585Y3080 SBERBANK ADR REGS/4 RL3 EQ00 EQU EUR Y

CA SEQ2 XFRA US8616424037 STONE EN. CORP. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA L1OA XFRA DE000A12UP29 LLOYD FONDS AG EQ01 EQU EUR Y

CA BSSA XFRA DE000A2BPP88 BETA SYST.SOFTW. INH.O.N. EQ01 EQU EUR Y

CA GYC XFRA LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 EQ01 EQU EUR Y

CA MBC XFRA LU1404975507 MYBUCKS SA ORD.REG. EO 1 EQ01 EQU EUR Y

CA 3SQ1 XFRA NL0010872388 A.H.T. SYNGAS TECH. EO 1 EQ01 EQU EUR Y

CA BW6 XFRA NZBWME0001S2 BANCORP WEALTH MANAGM.NZ EQ01 EQU EUR N

CA TR61 XFRA US87260H1041 TMM REAL EST.DEV.GDR S 1 EQ01 EQU EUR N