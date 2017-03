The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA FYB XFRA DE000A1EWVY8 FORMYCON AG EQ00 EQU EUR Y

CA WGF1 XFRA DE000A1H6VM4 WILLIAMS G.P.HLD.LS-05 DZ EQ00 EQU EUR Y

CA RO5K XFRA DE000A1MBGB4 ROPAL EUROPE AG EQ00 EQU EUR Y

CA H9O1 XFRA DE000A1MMCR6 HUMANOPTICS AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA GSJ XFRA DE000A1MMEV4 GERM.STARTUPS GRP NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA CSY XFRA DE000A1PG508 SCY BETEILIG.AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA RCMN XFRA DE000A1RFMY4 RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA SMWN XFRA DE000A1RFMZ1 SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA CTNK XFRA DE000A1TNMM9 CENTROTHERM PHOTOV.AG EQ00 EQU EUR Y

CA MPCK XFRA DE000A1TNWJ4 MPC MUENCH.PET.CAP. EQ00 EQU EUR Y

CA DTKK XFRA DE000A1X3WX6 DT.TECH.BET.AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA C9R XFRA DE000A1X3YJ1 CHANG RUN CH.INV.AG EQ00 EQU EUR Y

CA GXP XFRA DE000A1YCNN8 GXP GERM.PROP.AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA SD1 XFRA DE000A1YDAZ7 SENDR SE NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA IKHK XFRA DE000A2AA105 STARDSL AG EQ00 EQU EUR Y

CA T3T1 XFRA DE000A2AAA75 SEVEN PRINCIPLES AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA PEB XFRA DE000A2BPL17 GREENWICH BETEILIG. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA AU2 XFRA DE000A2BPL90 AGRARIUS AG INH. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA N1N XFRA DE000A2DA406 ADINOTEC AG INH. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA N7GJ XFRA DE000A2DAPR0 NANOGATE AG JGE EQ00 EQU EUR Y

CA FTK XFRA DE000FTG1111 FINTECH GROUP AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA CCAP XFRA LU1296758029 CORESTATE CAPITAL HLDG EQ00 EQU EUR Y

CA SRH XFRA MT0000580101 SOLIDARE REAL E.H.PLC EO1 EQ00 EQU EUR N

CA 3IT XFRA NL0006129074 IT COMPETENCE GR. EO 1,- EQ00 EQU EUR Y