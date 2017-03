The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA ADC XFRA DE0005214506 ADCAPITAL AG EQ00 EQU EUR Y

CA T2G XFRA DE0005216907 TRADEGATE AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA MBQ XFRA DE0005218309 MOBOTIX AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA BFV XFRA DE0005221303 BERL.EFFEKTENGES.AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA BMO XFRA DE0005247308 MONINGER HOLDING AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA UMD XFRA DE0005286108 UMT UTD MOB.TECHN.AG EQ00 EQU EUR Y

CA HG1 XFRA DE0005297204 HOMAG GROUP AG EQ00 EQU EUR Y

CA N2F XFRA DE0005400667 NANOFOCUS O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA CEK XFRA DE0005407407 CEOTRONICS AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA VG8 XFRA DE0005479307 VARENGOLD BANK AG EQ00 EQU EUR Y

CA EQS XFRA DE0005494165 EQS GROUP AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA BBH XFRA DE0005508204 DEUTSCHE BALATON AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA DGR XFRA DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG EQ00 EQU EUR Y

CA DIS XFRA DE0005538607 DISKUS WERKE AG EQ00 EQU EUR Y

CA EDL XFRA DE0005649503 EDEL AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA SFO XFRA DE0005758304 SOFTSHIP AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA P9R XFRA DE0005870323 PRIMAG AG EQ00 EQU EUR Y

CA HP3 XFRA DE0006001902 RINGMETALL AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA HMU XFRA DE0006061104 HMS BERGBAU AG EQ00 EQU EUR Y

CA NLM XFRA DE0006069008 FROSTA AG AKT. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA HAE XFRA DE0006190705 HAEMATO AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA C1V XFRA DE0006204589 MVISE AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA LUS XFRA DE0006459324 LANG+SCHWARZ AG NA EQ00 EQU EUR Y

CA NN6 XFRA DE0006577109 NANOREPRO AG EQ00 EQU EUR Y