The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US010392FQ67 ALABAMA PWR 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US89356BAC28 TRANSCDA TRUST 17/77 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US961214DJ92 WESTPAC BKG 17/20 BD01 BON USD N

CA SAN1 XFRA DE000A1HJLL6 S+T AG 13/18 BD02 BON EUR N

CA EV4B XFRA DE000A1R07C3 CONSTANTIN MEDIEN AG IHS BD02 BON EUR N

CA ADL1 XFRA DE000A1R1A42 ADLER REAL ESTATE 13/18 BD02 BON EUR N

CA ANOA XFRA DE000A1R1BR4 ALNO AG 13/18 BD02 BON EUR N

CA A1FP XFRA DE000A1X3MA5 ALFMEIER IHS 13/18 BD02 BON EUR N

CA GS8A XFRA DE000A1X3MD9 GEBR.SANDERS IHS.13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US961214DK65 WESTPAC BKG 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1450327686 MINME.B.F.(BVI) 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1571335782 UTD OV. BK 17/20 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1574116916 INTL FIN. CORP. 17/37 ZO BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1574679723 WORLD BK 17/21 MTN BD02 BON GBP N

CA SAC XFRA AT0000776307 SANOCHEM. PHARMAZEUTIKA EQ00 EQU EUR Y

CA AW2 XFRA AT0000A0K1J1 AUTOBANK AG INH.AKT. EQ00 EQU EUR Y

CA GRY XFRA CA39154B2066 GREATBANKS RES EQ00 EQU EUR N

CA 18U XFRA CA9106242048 UNITED HUNTER OIL+GAS EQ00 EQU EUR N

CA I5Q1 XFRA CH0315260122 ISC BUSIN.TECH.INH. SF 1 EQ00 EQU EUR Y

CA A7A XFRA DE0001218063 FINLAB AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA B8A XFRA DE0002605557 BAVARIA INDS GRP O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA A5A XFRA DE0005173306 ASKNET AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA QB7 XFRA DE0005202303 QUIRIN BANK AG EQ00 EQU EUR Y

CA A6T XFRA DE0005209589 ARTEC TECHNOLOGIES O.N. EQ00 EQU EUR Y