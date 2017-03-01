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AUDEN AG4,00+0,73 %
DOCCHECK AG8,87-1,43 %
ERNST RUSS AG1,179+2,52 %
FINTECH GROUP AG15,10+0,67 %
FORMYCON AG22,94+3,05 %
GBS SOFTWARE AG0,472-6,72 %
GERMAN STARTUPS GROUP BERLIN GMBH & CO KGAA1,837-2,60 %
GXP GERMAN PROPERTIES AG0,64-2,59 %
HUMANOPTICS AG10,90+10,10 %
MPC MUENCHMEYER PETERSEN CAPITAL AG6,501+0,79 %
RCM BETEILIGUNGS AG2,17-1,36 %
ROPAL EUROPE AG0,701+2,49 %
SCY BETEILIGUNGEN AG1,093+3,11 %
SENDR SE17,2870,00 %
SEVEN PRINCIPLES AG8,748-0,82 %
SHAREHOLDER VALUE BETEILIGUNGEN AG110,30+0,46 %
SM WIRTSCHAFTSBERATUNGS AG6,13+2,29 %
SOLIDARE REAL ESTATE HOLDING PLC1,085-0,91 %
STARDSL AG1,08-6,09 %
TONKENS AGRAR AG6,95+0,01 %
UHR.DE AG1,10+11,11 %
WALLSTREET:ONLINE AG2,689-3,55 %
WILLIAMS GRAND PRIX HOLDINGS PLC17,00+1,19 %