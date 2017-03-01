The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2017
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2017
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CT U1D XETR DE000A14KN47 UHR.DE AG GER0 EQU EUR Y
CT INW1 XETR DE000A14KR27 GBS SOFTWARE AG GER0 EQU EUR Y
CT WSOK XETR DE000A161010 WALLSTREET:ONLINE AG GER0 EQU EUR Y
CT HXCK XETR DE000A161077 ERNST RUSS AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT AD1 XETR DE000A161440 AUDEN AG INH.EO 1 GER0 EQU EUR Y
CT SVE XETR DE000A168205 SHAREHOLD.VAL.BET.NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT AJ91 XETR DE000A1A6WE6 DOCCHECK AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT GTK XETR DE000A1EMHE0 TONKENS AGRAR AG GER0 EQU EUR Y
CT FYB XETR DE000A1EWVY8 FORMYCON AG GER0 EQU EUR Y
CT WGF1 XETR DE000A1H6VM4 WILLIAMS G.P.HLD.LS-05 DZ GER0 EQU EUR Y
CT RO5K XETR DE000A1MBGB4 ROPAL EUROPE AG GER0 EQU EUR Y
CT H9O1 XETR DE000A1MMCR6 HUMANOPTICS AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT GSJ XETR DE000A1MMEV4 GERM.STARTUPS GRP NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT CSY XETR DE000A1PG508 SCY BETEILIG.AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT RCMN XETR DE000A1RFMY4 RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. GER0 EQU EUR Y
CT SMWN XETR DE000A1RFMZ1 SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N. GER0 EQU EUR Y
CT MPCK XETR DE000A1TNWJ4 MPC MUENCH.PET.CAP. GER0 EQU EUR Y
CT GXP XETR DE000A1YCNN8 GXP GERM.PROP.AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT SD1 XETR DE000A1YDAZ7 SENDR SE NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT IKHK XETR DE000A2AA105 STARDSL AG GER0 EQU EUR Y
CT T3T1 XETR DE000A2AAA75 SEVEN PRINCIPLES AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT N7GJ XETR DE000A2DAPR0 NANOGATE AG JGE GER0 EQU EUR Y
CT FTK XETR DE000FTG1111 FINTECH GROUP AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT SRH XETR MT0000580101 SOLIDARE REAL E.H.PLC EO1 ITA0 EQU EUR N
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2017
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CT U1D XETR DE000A14KN47 UHR.DE AG GER0 EQU EUR Y
CT INW1 XETR DE000A14KR27 GBS SOFTWARE AG GER0 EQU EUR Y
CT WSOK XETR DE000A161010 WALLSTREET:ONLINE AG GER0 EQU EUR Y
CT HXCK XETR DE000A161077 ERNST RUSS AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT AD1 XETR DE000A161440 AUDEN AG INH.EO 1 GER0 EQU EUR Y
CT SVE XETR DE000A168205 SHAREHOLD.VAL.BET.NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT AJ91 XETR DE000A1A6WE6 DOCCHECK AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT GTK XETR DE000A1EMHE0 TONKENS AGRAR AG GER0 EQU EUR Y
CT FYB XETR DE000A1EWVY8 FORMYCON AG GER0 EQU EUR Y
CT WGF1 XETR DE000A1H6VM4 WILLIAMS G.P.HLD.LS-05 DZ GER0 EQU EUR Y
CT RO5K XETR DE000A1MBGB4 ROPAL EUROPE AG GER0 EQU EUR Y
CT H9O1 XETR DE000A1MMCR6 HUMANOPTICS AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT GSJ XETR DE000A1MMEV4 GERM.STARTUPS GRP NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT CSY XETR DE000A1PG508 SCY BETEILIG.AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT RCMN XETR DE000A1RFMY4 RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. GER0 EQU EUR Y
CT SMWN XETR DE000A1RFMZ1 SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N. GER0 EQU EUR Y
CT MPCK XETR DE000A1TNWJ4 MPC MUENCH.PET.CAP. GER0 EQU EUR Y
CT GXP XETR DE000A1YCNN8 GXP GERM.PROP.AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT SD1 XETR DE000A1YDAZ7 SENDR SE NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT IKHK XETR DE000A2AA105 STARDSL AG GER0 EQU EUR Y
CT T3T1 XETR DE000A2AAA75 SEVEN PRINCIPLES AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT N7GJ XETR DE000A2DAPR0 NANOGATE AG JGE GER0 EQU EUR Y
CT FTK XETR DE000FTG1111 FINTECH GROUP AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT SRH XETR MT0000580101 SOLIDARE REAL E.H.PLC EO1 ITA0 EQU EUR N