The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA GW0A XFRA DE000A1YC7Y7 GEWA 5 TO 1 GMBH 14/18 BD00 BON EUR N

CA 5S0V XFRA DE000A2AA030 SCHALKE 04 ANL. 16/21 BD00 BON EUR N

CA 5S0A XFRA DE000A2AA048 SCHALKE 04 ANL. 16/23 BD00 BON EUR N

CA DR02 XFRA DE000A2AA055 DEUTSCHE ROHSTOFF 16/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AAKQ9 EYEMAXX R.EST.AG 16/21 BD00 BON EUR N

CA 9FCH XFRA DE000A2AAR27 FERRATUM DTL. IHS 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AATX6 KARLSBERG BR.ITV 16/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2BPB84 DT.WOHNEN WLD.17/24 BD00 BON EUR N

CA TKAH XFRA DE000A2BPET2 THYSSENKRUPP MTN 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4W07 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9V7 DZ BANK IS.A728 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A13SAD4 NEUE ZWL ZAHNRADW. 15/21 BD01 BON EUR N

CA 2U2A XFRA DE000A18UQM6 UBM DEVELOPMENT 15/20 FLR BD01 BON EUR N

CA J9ZA XFRA DE000A1RE7P2 JACOB STAUDER IHS 17 BD01 BON EUR N

CA HOE2 XFRA DE000A2AAZG8 HOERMANN FIN ANL.16/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CN84 DZ BANK CLN E.9228 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0J6P3 DEKA USD FESTZINS 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DK0J6Q1 DEKA NOK FESTZINS 17/19 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000DK0J6R9 DEKA USD EXTRAZINS 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DL19TE8 DT.BANK MTN 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4DC7 LB.HESS.THR.CARRARA03A/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8804 NORDLB 5 PH.BD. 18/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB88Z5 NORDLB 10PH.BD. 17/17 BD01 BON EUR N

CA OE8X XFRA ES00000128D4 SPANIEN 16-21 FLR BD01 BON EUR N