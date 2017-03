The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT M3B XETR DE000A0KF6S5 MIC AG GER0 EQU EUR Y

CT E8X XETR DE000A0KFKH0 ELEXXION AG GER0 EQU EUR Y

CT T5O XETR DE000A0KFRJ1 CYTOTOOLS O.N. GER0 EQU EUR Y

CT S4K XETR DE000A0KPMZ7 SHF COMMUNICAT.TECH. GER0 EQU EUR Y

CT NTG XETR DE000A0KPPR7 NABALTEC AG INH. GER0 EQU EUR Y

CT 93M XETR DE000A0L1H32 MPH MITT.PHARMA HLDG GER0 EQU EUR Y

CT HPBK XETR DE000A0L1NN5 HELIAD EQ.PARTN.KGAA GER0 EQU EUR Y

CT CFC XETR DE000A0LBKW6 UET AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT H9W XETR DE000A0LR4P1 HWA AG INH.O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ST5 XETR DE000A0LR936 STEICO SE GER0 EQU EUR Y

CT TIN XETR DE000A0LSAT7 BAUMOT GROUP AG GER0 EQU EUR Y

CT MU4 XETR DE000A0MSEQ3 M4E AG INH. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT M7U XETR DE000A0MSN11 M-U-T AG MESSGER.INH.O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ETG XETR DE000A0MVLS8 ENVITEC BIOGAS O.N. GER0 EQU EUR Y

CT DLX XETR DE000A0MZ4B0 DELIGNIT AG INH.O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MUX XETR DE000A0SMSH2 MUTARES AG GER0 EQU EUR Y

CT M12 XETR DE000A0STSQ8 M1 KLINIKEN AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT DAR XETR DE000A0V9LA7 DATRON AG INH.O.N. GER0 EQU EUR Y

CT CRZ XETR DE000A0WMQ53 CR CAPITAL REAL ESTATE AG GER0 EQU EUR Y

CT DR0 XETR DE000A0XYG76 DEUTSCHE ROHSTOFF AG GER0 EQU EUR Y

CT VROS XETR DE000A0Z2Y48 VERIANOS REAL ESTATE AG GER0 EQU EUR Y

CT ECF XETR DE000A12UK08 ECOMMERCE ALLIANCE NA O.N GER0 EQU EUR Y

CT L1OA XETR DE000A12UP29 LLOYD FONDS AG GER0 EQU EUR Y

CT PAL XETR DE000A12UPJ7 PANTALEON ENTERTAIN.AG GER0 EQU EUR Y