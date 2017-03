Am 08.02. hatten wir den Abonnenten des Express-Service eine Zocker-Trading-Chance auf Amadeus Fire angeboten und wer für diese Trading-Idee mit viel Mut eine Kauf-Order in den Markt gelegt hatte, konnte einen Tagesgewinn von rund 20% verbuchen. Der Artikel zu diesem Hinweis an die Abonnenten wurde mit dem Titel: "Amadeus Fire: Unterstützung futsch, Verkaufssignal da - trotzdem eine Trading-Chance!" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...