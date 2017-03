1COV (VB -5,6%) Bayer will Covestro -Beteiligung teilweise versilbern - Platzierung zu 66,50-66,80 gestartet AIRAirbus schließt Verkauf von Rüstungselektronik an KKR ab BANKENEZB testet Zinsrisiko bei Banken - wohl kein höherer Kapitalbedarf BIO3Rekombinanter Gerinnungsfaktor VIII mit dem Namen Vihuma(R) zugelassen DARDATRON AG - 2016 Umsatzanstieg um 6%) - Auftragseingang verbessert sich um 7% , Div 0,15 G24SCOUT24 STEIGT IN STOXX EUROPE 600 AUF KCO (VB +1,1%) Klöckner & Co SE schreibt im Geschäftsjahr 2016 wieder schwarze Zahlen - EBITDA 196 Mio , Konzernerg. 38 Mio , Div 0,20 KSBHerr Dr. Großmann legte sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der KSB AG mit Wirkung zum 14.04.2017 nieder NDX1Nordex schließt 2016 im Plan ab - - Umsatz plus...

