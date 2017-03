Lloyd Fonds AG wechselt in das neue Börsensegment Scale

Lloyd Fonds AG wechselt in das neue Börsensegment Scale

- Aktien (WKN A12UP2) bereits mit Segmentstart bei Scale handelbar - Höhere Wahrnehmung von Investoren erwartet

Hamburg, 1. März 2017. Die Lloyd Fonds AG wechselt direkt zum Start am 1. März in das neue Börsensegment ,Scale' der Deutschen Börse AG in Frankfurt. Wie der Investment- und Assetmanager aus Hamburg mitteilte, wurden die Einbeziehungsverträge für das Nachfolgesegment des Entry Standards bereits unterzeichnet und angenommen. Der Designated Sponsor der Lloyd Fonds AG, die Oddo Seydler Bank AG, wird auch die Aufgaben des Capital Market Partners für das Unternehmen übernehmen.

Das neue Segment mit Fokus auf mittelständische Unternehmen stellt höhere Anforderungen an Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit der gelisteten Unternehmen. Zwei von der Börse beauftragte unabhängige Researchberichte sind ebenso Pflicht, wie die Teilnahme an einer Investorenkonferenz, um bei potenziellen nationalen und internationalen Investoren mit einem breiten Spektrum an attraktiven Unternehmen mit bereits erprobten und profitablen Geschäftsmodellen aufzuwarten. Die Lloyd Fonds AG bietet ihren Aktionären seit Jahren eine hohe Transparenz und erwartet in dem qualitativ höherwertigen Umfeld eine noch bessere Wahrnehmung der eigenen Aktie.

"Wir begrüßen, dass die Deutsche Börse mit ,Scale' das Segment an die gestiegenen Bedürfnisse nationaler und internationaler Investoren angepasst hat", sagt Dr. Torsten Teichert, CEO der Lloyd Fonds AG. "Die neuen Anforderungen an Transparenz, Vergleichbarkeit und Qualität sowie die Anpassung an europäische Standards tragen einem modernen Börsensegment Rechnung, in dem sich die Lloyd Fonds AG als profitables Unternehmen gern präsentiert."

Die Lloyd Fonds AG ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und war seit April 2013 im Entry Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Bereits in der Vergangenheit hat das Unternehmen über die vorgegebenen Mindeststandards an Meldepflichten hinaus berichtet, Geschäfts- und Halbjahresberichte nach IFRS-Rechnungslegung in deutscher und englischer Sprache publiziert und regelmäßig unabhängige Researchberichte veröffentlicht.

