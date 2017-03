mutares wird Gründungsmitglied des Börsensegments 'Scale'

DGAP-News: mutares AG / Schlagwort(e): Private Equity/Expansion mutares wird Gründungsmitglied des Börsensegments 'Scale'

01.03.2017 / 08:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) wechselt heute in das neue Börsensegment "Scale". mutares unterstreicht somit seine Philosophie der hohen Transparenz und informierter Teilhabe der Investoren am Unternehmen.

"Scale" wird in Teilbereichen wie den Einbeziehungs- und Folgepflichten stärker reguliert sein als das bisherige Börsensegment "Entry Standard". Gleichzeitig soll der Zugang für Investoren zu kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) verbessert und somit der Handel erhöht werden. Die Unternehmen profitieren dabei vom Netzwerk und den Services der Deutschen Börse, die sie mit Deutsche Börse Capital Market Partnern, Research Reports und DirectPlace unterstützen.

"Für uns war schnell klar, dass wir die Aufnahme in ,Scale' beantragen und somit zu den Gründungsmitgliedern gehören werden. Der Investor steht bei uns in der Finanzmarktkommunikation an erster Stelle. Mit dem Wechsel in das neue Börsensegment unterstreichen wir unser Bekenntnis zu Transparenz und informierter Teilhabe am Unternehmen durch unsere Investoren. Gleichzeitig wird sich die Investorenbasis verbreitern und der Bekanntheitsgrad des Unternehmens erhöhen", sagt Robin Laik, CEO der mutares AG.

Die Aktien der mutares AG notieren seit 2015 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft berichtet bereits weit über die vorgegebenen Mindeststandards hinaus. So kommuniziert die mutares AG ihre Geschäftsentwicklung quartalsweise in deutscher und englischer Sprache und informiert Investoren und Analysten auf regelmäßigen Roadshows und Konferenzen. Als Capital Market Partner hat mutares die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA mandatiert.

Unternehmensprofil der mutares AG

Die mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der mutares AG werden an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

mutares AG Soh-Pih Mariette Nikolai

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 9292776-0 Fax +49 89 9292776-22 ir@mutares.de www.mutares.de

01.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A0SMSH2 WKN: A0SMSH

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

549031 01.03.2017

ISIN DE000A0SMSH2

AXC0083 2017-03-01/08:45