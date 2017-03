Bonn (ots) - CEWE, Europas führender Fotoservice und erfolgreicher Anbieter im Geschäftsfeld kommerzieller Online-Druck, setzt im digitalen Dialogmarketing auf Lösungen des CRM Beratungs- und Technologieanbieters artegic AG.



Kern der Anwendung ist eine vollständig mit SAP CRM integrierte, digitale Dialogmarketing Plattform. Dabei setzt CEWE auf die ELAINE Technologie der artegic AG, um die Kommunikation noch besser auf die Bedürfnisse des Kunden abzustimmen. Durch die nahtlose Integration mit SAP CRM können Kampagnen direkt in SAP CRM gesteuert und über Content- und Automatisierungsprozesse der ELAINE Technologie noch effizienter abgewickelt werden. Die Enterprise Framework Technologie ELAINE übernimmt die wesentlichen Aufgaben bei Ausgestaltung, Individualisierung und Versendung der digitalen Dialogmarketing Kampagnen und bietet durch die modulare Architektur die Möglichkeit, dialogmarketingspezifische Aufgaben für den Anwender integriert aus SAP CRM zu nutzen.



Dabei findet der prozessuale Datenaustausch in Echtzeit statt, so dass Kampagnen, Datenänderungen sowie Transaktionen ohne Zeitverzögerungen ablaufen.



Kundenorientierung, Effizienz und die kontinuierliche Optimierung von Prozessen sind wesentliche Schwerpunkte im digitalen Dialogmarketing von CEWE. Durch Integration von ELAINE konnte der Marketing Workflow weiter beschleunigt werden. Insgesamt werden über diese Lösung rund 350 Mio. E-Mails versendet.



"Die Lösung von artegic leistet einen bedeutenden Beitrag zur kontinuierlichen Optimierung der E-Mail Kampagnen im Sinne unserer Kunden bei gleichzeitiger Entlastung der Redakteure in den verschiedenen Standorten. Wesentliche Herausforderungen war dabei das Zusammenspiel mit bereits bestehenden SAP CRM und Reporting Systemen. Dies hat nicht zuletzt auch durch die seitens artegic eingebrachte Erfahrung sehr gut funktioniert.", so Conny Biniok, Leiter eCRM bei CEWE.



"Unsere Technologie ELAINE ist als Enterprise Framework insbesondere auf nahtlose Integrationsfähigkeit mit Drittsystemen ausgelegt. Integrationsfähigkeit ist eines der wichtigsten Kriterien für Time-to-Market und die Hebung von Effizienz Vorteilen im Kontext bestehender Infrastrukturen und hinsichtlich wirklich leistungsfähiger Prozesse. Ich freue mich, dass wir mit CEWE die Gelegenheit haben, die Vorteile dieser Ausrichtung in einer sehr umfassenden Integration mit SAP CRM erneut belegen zu können.", so Stefan von Lieven, CEO der artegic AG.



Über die artegic AG:



Die artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. Mit 10 Jahren Erfahrung im Marketing Engineering umfasst das Leistungsportfolio Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automatisierung und Online CRM. artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für Marketing Automatisierung mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-Service Plattform für digitales Marketing in Europa.



Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München, sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltig erfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissen und weniger operativem Aufwand.



Über die vielfach prämierte ELAINE Technologie von artegic sind rund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Darunter Kunden wie RTL, PAYBACK, BMW, BURDA, Web.de, REWE, maxdome sowie jedes dritte DAX Unternehmen.



International werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd. E-Mails, SMS und Social Media Messages in 141 Länder versandt.



artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert und wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und die richtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a. mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und dem International Business Award (Stevie).







