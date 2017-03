Werbung

DZ BANK - DAX: Wie reagieren die Investoren auf die Trump-Rede?

Nach Etablierung der zweiten "Tower Top"-Candlestick-Formation binnen weniger Wochen zeigt sich das Risiko weiterer Anschlussverluste. Diese können sich aber erst unterhalb der charttechnischen Unterstützung um 11.690 Punkte, dem letzten Reaktionstief des tertiären Aufwärtstrends vom 8. Februar, merklich ausweiten. "Merklich" bedeutet in diesem Zusammenhang zunächst ein weiteres Abrutschen bis 11.400 Punkte. Nach Donald Trumps Rede, die eher emotional gehalten war anstatt Konkretisierungen bezüglich seines Wirtschaftsprogramms zu bringen, deuten die Futures heute Morgen keinen stärkeren neuen Impuls an - weder in die eine noch andere Richtung. Die Wall Street zeigt sich weiterhin als "heiß" gelaufener Markt. Die Aufwärtstrends in den großen Indizes dort sind mithin deutlich überdehnt, so dass das weitere Kurspotenzial begrenzt sein sollte.

