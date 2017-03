Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa nach dem von Ryanair angekündigten Ausbau des Flugangebots am Frankfurter Flughafen auf "Sell" belassen. Die signifikante Kapazitätserweiterung des Billigfliegers treffe die Lufthansa in ihrem Kurzstreckengeschäft empfindlich, schrieb Analyst Daniil Fedorov in einer Studie vom Mittwoch./edh/tih

ISIN: DE0008232125