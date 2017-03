Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Zug (pta010/01.03.2017/09:15) - ,



* Der CEO kauft für EUR 50.000 weitere Wandelanleihen

* Fortschritte beim koreanischen Lizenznehmer iQ Power Asia laufen nach Plan

* Markttrends begünstigen die iQ Power-Technologie



Zug, Schweiz, 01. März 2017 - iQ Power Licensing AG (ISIN: CH0268536338;

WKN/Security Nummer: A14M1C; Symbol: IQL), Entwickler und Vermarkter von

Technologien und deren Lizenzen für umweltfreundliche und technologisch

innovative Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, vermeldet für Investoren

wichtige Ereignisse.



In der Fabrik des Lizenznehmers iQ Power Asia in Südkorea wächst die

Produktionskapazität kontinuierlich weiter, um die starke Nachfrage ihres

wichtigsten Kunden zu decken. Der steigende Kapazitätszuwachs verkürzt dabei

nicht nur die Lieferzeiten und kommt der Kundenzufriedenheit zugute, sondern

trägt auch dazu bei, die südkoreanische Fabrik wirtschaftlich zunehmend stark zu

machen.



Um die insgesamt positiven Entwicklungen zu unterstreichen, hat der Vorstand der

iQ Power Licensing AG, Bob Sullivan, erneut Wandelschuldverschreibungen der

Gesellschaft erworben. Von einem privaten Investor kaufte Sullivan Bonds der iQ

Power Licensing AG im Wert von EUR 50.000 zuzüglich eines Preisaufschlags. Damit

hat der CEO in jüngster Zeit Bonds der Gesellschaft im Wert von insgesamt EUR

150.000 erworben.



"Trotz einiger negativer Bewegungen im Aktienkurs, die ursächlich nicht

erklärbar sind, bewegt sich das Unternehmen in einer kontinuierlich positiven

Richtung", kommentiert Bob Sullivan. "Mit meiner erneuten Investition

unterstreiche ich mein Vertrauen in die guten Zukunftsperspektiven für das

Unternehmen. Der aktuelle Aktienkurs widerspiegelt meiner Meinung nach in keiner

Weise den wahren Wert des Unternehmens", so Sullivan.



Allgemeine Markttrends sprechen für die Technologie von iQ Power. Gut

untermauerte und begründete Aussagen von Branchenexperten und seitens der

Automobilhersteller, die auf einer kürzlich stattgefundenen Batterie-Konferenz

in Deutschland gemacht wurden, zeigen, dass weit über 90% der wachsenden

Neufahrzeugproduktion im Laufe der nächsten zehn Jahre und darüber hinaus

weiterhin 12V-Blei-Säure-Batterien einsetzen werden, wobei EFB-Batterien

große Marktanteile erobern werden. Die Mehrheit der Motoren wird mit

Start-Stopp und ähnlichen Technologien ausgerüstet sein, welche Batterien mit

hoher Zyklenfähigkeit erfordern.



Über die iQ Power Technologie:

Batterien mit iQ-Power-Technologie sind darauf ausgerichtet, eine bessere

Performance bei Start-Stopp-Anwendungen zu erreichen und dem wachsenden Bedarf

elektronischer Verbraucher in heutigen Automobilen zu begegnen. Die

zugrundeliegende Elektrolyt-Durchmischung bedeutet die erste signifikante

Innovation seit Jahrzehnten auf dem Gebiet nasser Starterbatterien. Die

automatische Durchmischung in der Batterie sichert eine gleichmäßige

Säuredichte und gewährleistet so eine höhere anhaltende Performance während des

gesamten Lebenszyklus der Batterie. Entsprechend erhöht sich die Haltbarkeit der

Platten, indem Säureschichtung und starke Temperaturgradienten in der Batterie

vermieden werden. Das Resultat ist eine bessere Materialausnutzung bei

geringeren Kosten je Produktlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.

Die patentierte Technologie wurde 2010 mit dem begehrten "Automechanika

Innovation Award" ausgezeichnet.



Aussender: iQ Power Licensing AG

Adresse: Metallstrasse 6, 6304 Zug

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Dr. Eva Reuter

Tel.: +49 251 9801560

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Website: www.iqpower.com



ISIN(s): CH0268536338 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Berlin



