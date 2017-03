Die USU Software AG hat ihre neue Mittelfristplanung vorgelegt. Bis zum Jahr 2020 soll der Umsatz auf 140 Mio. Euro und gleichzeitig das bereinigte EBIT auf über 20 Mio. Euro steigen. Dies entspräche mehr als einer Gewinnverdopplung gegenüber 2016. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte USU Software nach vorläufigen Zahlen bei einem Konzernumsatz von 72 Mio. Euro (+ 9%) ein bereinigtes EBIT in Höhe von 9,6 Mio. Euro (+ 9%). Für das laufende Geschäftsjahr 2017 peilt USU einen konzernweiten Umsatz von 83 bis 88 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBIT von 10 bis 11,5 Mio. Euro an. Dabei soll insbesondere das Auslandsgeschäft in den USA und Europa durch verstärkte Aktivitäten in Marketing & Sales weiter forciert werden. Die Aktie der USU Software AG bleibt aussichtsreich.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info